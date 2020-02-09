"Обстановка спокойная". Ночной объезд Кордайского района совершил Сапарбаев
Людей и машин на улицах нет, на трассе между селами практически никакого движения.
В субботу ночью Бердибек Сапарбаев совершил объезд населенных пунктов Сортобе, Масанчи, Каракемер, Карасу, передает zakon.kz.
Также вице-премьер проверил работоспособность пограничных пунктов Карасу и Сортобе, в том числе санитарно-эпидемиологических служб.
Бердибек Сапарбаев пообщался с личным составом правоохранительных служб, обеспечивающих безопасность в районе.
Обстановка в населенных пунктах спокойная. Еще днем местных жителей заверили, что беспорядков больше не будет, и ситуация находится под контролем.
Людей и машин на улицах нет, на трассе между селами практически никакого движения. Правительственная комиссия, прибывшая из Нур-Султана, будет находиться в Кордайском районе для контроля ситуации на местах.
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