Спецназ не обнаружил стрелка и заложников в ТЦ в Таиланде
Огромное здание торгового центра состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку.
Фото : metronews.com9 февраля 2020, 01:46
Спецназ Таиланда обследовал все четыре этажа основной части здания торгового центра Terminal 21 и не обнаружил ни стрелка, убившего в субботу 20 человек, ни заложников, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Огромное здание торгового центра состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.
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