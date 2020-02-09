Дождь со снегом ожидается в Казахстане

Лишь на западе и юго-востоке республики погода без осадков.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием глубокой ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), в южных регионах с грозой, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юго-востоке республики погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере с метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области ожидается местами туман, гололед, метель, ветер 15-23 м/с. В Северо-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами туман, в Актюбинской области местами гололед.

В Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ветер 15-23, в Восточно-Казахстанской области, порывы 23-28 м/с. В Костанайской области местами- туман, гололед, днем усиление ветра 18 м/с, метель.

В Алматинской, Атырауской областях местами ветер 15-20 м/с, в Алматинской области в районе Жаланашколя порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами- туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

В Туркестанской области ожидаются усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28, на горных перевалах 30 м/с и более.

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