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Число умерших от коронавирусной пневмонии выросло до 803

За последние сутки в провинции Хубэй число инфицированных увеличилось на 2147, 81 человек умер.

Фото : РИАНовости9 февраля 2020, 06:26

Число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, превысило 800 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за последние сутки в провинции Хубэй, основном очаге эпидемии, число инфицированных увеличилось на 2147, 81 человек умер. Таким образом, общее число умерших от пневмонии в Китае составило 803.

В провинции Хубэй вирус выявлен у 27,1 тыс. человек, 780 человек умерли. Число инфицированных по всему Китаю превысило 36,5 тыс.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.


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