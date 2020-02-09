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Китай представляет угрозу для национальной безопасности Америки - Помпео

Госсекретарь, предложив использовать принцип "доверяй, но проверяй".

Фото : РИАНовости9 февраля 2020, 07:05

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу призвал американских губернаторов с осторожностью относиться к вопросу ведения бизнеса с Китаем, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я знаю, у вас у всех трудная работа, но не упускайте из виду конкуренцию с Китаем. Мы должны защищать нашу безопасность и наши свободы, - сказал он на зимней встрече Национальной ассоциации губернаторов страны, которая проходит в Вашингтоне.

Помпео указал на необходимость с осторожностью вести бизнес с китайскими организациями. "Когда дело доходит до ведения бизнеса, я прошу вас придерживаться осторожного подхода", - отметил госсекретарь, предложив использовать принцип "доверяй, но проверяй".

По его версии, Китай "оценивает слабые места США, чтобы получить преимущество на федеральном уровне, на уровне штатов, на местах".

Они [Китай] стремятся воспользоваться ими [слабыми местами]. Они стремятся использовать нашу открытость, чтобы подорвать [наше общество], - считает руководитель Госдепартамента.

По его мнению, данная ситуация может представлять "угрозу для национальной безопасности Америки".

Помпео утверждал, что Коммунистическая партия Китая требует от китайских студентов в США заниматься шпионажем. Госсекретарь даже привел ряд примеров, разбирательством которых занималось ФБР в прошлом году.

Тем не менее, как указал Помпео, Вашингтон готов сотрудничать с Пекином, в частности в торговой сфере, а также в деле борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом.


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