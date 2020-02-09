Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев

Жертвами стрелка стали 25 человек.

Фото : РИАНовости9 февраля 2020, 07:40

В ходе операции по задержанию или обезвреживанию таиландского стрелка были ранены двое полицейских из подразделения спецназначения, заявил в городе Накхонратчасима (Корат) министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В больницу доставлены двое полицейских из подразделения спецназначения, которые получили ранения во время операции в торговом центре Terminal 21, - заявил министр, выступление которого транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ".

Ранее министр сообщил о гибели офицера полицейского спецназа в ходе перестрелки с преступником, устроившем стрельбу и взрывы в городе Накхонратчасима.

Жертвами стрелка стали 25 человек, включая погибшего полицейского, ранения получили 33 человека, включая двух раненых спецназовцев.

Операция на территории торгового центра продолжается. Преступник, старший сержант сухопутных войск Таиланда, вооружен автоматическим оружием, снайперской винтовкой, пистолетами и гранатами, украденными с оружейного склада воинской части. Он является инструктором по стрельбе из автоматической винтовки и пистолета. По сведениям министерства обороны, сержант прошел подготовку по программе сил специального назначения.

Многие наблюдатели отмечают, что действия, в особенности бессмысленная жестокость, сержанта вызвали общенациональный шок, так как подобные происшествия в Таиланде еще никогда не случались.

Солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат) на востоке Таиланда


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты