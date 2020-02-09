Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев

Жертвами стрелка стали 25 человек.

В ходе операции по задержанию или обезвреживанию таиландского стрелка были ранены двое полицейских из подразделения спецназначения, заявил в городе Накхонратчасима (Корат) министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В больницу доставлены двое полицейских из подразделения спецназначения, которые получили ранения во время операции в торговом центре Terminal 21, - заявил министр, выступление которого транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ".

Ранее министр сообщил о гибели офицера полицейского спецназа в ходе перестрелки с преступником, устроившем стрельбу и взрывы в городе Накхонратчасима.

Жертвами стрелка стали 25 человек, включая погибшего полицейского, ранения получили 33 человека, включая двух раненых спецназовцев.

Операция на территории торгового центра продолжается. Преступник, старший сержант сухопутных войск Таиланда, вооружен автоматическим оружием, снайперской винтовкой, пистолетами и гранатами, украденными с оружейного склада воинской части. Он является инструктором по стрельбе из автоматической винтовки и пистолета. По сведениям министерства обороны, сержант прошел подготовку по программе сил специального назначения.

Многие наблюдатели отмечают, что действия, в особенности бессмысленная жестокость, сержанта вызвали общенациональный шок, так как подобные происшествия в Таиланде еще никогда не случались.

Солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат) на востоке Таиланда

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