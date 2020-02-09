Южная Корея подтвердила 25-й случай заражения коронавирусом

Два пациента выздоровели и были выписаны.

Южная Корея подтвердила 25-й случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила Организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Новым 25-м зараженным стала 73-летняя гражданка Южной Кореи. Ее сожитель недавно посещал китайскую провинцию Гуандун. Почувствовав жар и начав кашлять, женщина решила обратиться за медпомощью. Анализы показали наличие у нее коронавируса. Сейчас она находится на карантине.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее два пациента выздоровели и были выписаны. Таким образом, включая новый случай заражения, сейчас на лечении находятся 23 человека. Еще 960 человек проходят проверку. По данным министерства обороны, еще 1100 военнослужащих, которые посещали Китай, Гонконг или Макао, до сих пор остаются на карантине у себя дома или в военных частях.

Как сообщило министерство здравоохранения, уже в 124 общественных медицинских центрах по всей стране доступен новый быстрый вариант анализа на коронавирус. Теперь Южная Корея может проводить до трех тысяч анализов в день, но в первую очередь все еще будут проверять тех, кто был за границей или у кого явно проявляются соответствующие симптомы.

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