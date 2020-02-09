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Спецназ Таиланда ликвидировал устроившего стрельбу в ТЦ военного

Военный оказывал активное сопротивление и не сдавался полиции несколько часов.

Фото : Reuters9 февраля 2020, 08:30

Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным, жертвами стрельбы стали 25 человек, еще 63 пострадали. Среди погибших один боец спецназа, двое полицейских получили ранения.

8 февраля военнослужащий сухопутных войск Таиланда, 32-летний Чакрапант Тхомма, устроил стрельбу и взял заложников в ТЦ Terminal 21. В минобороны Таиланда отметили, что мужчина прошел спецподготовку и является снайпером.

Военный оказывал активное сопротивление и не сдавался полиции несколько часов. Ему удавалось покидать здание и возвращаться. Затем он забаррикадировался в подвале ТЦ.


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