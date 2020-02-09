Кыргызской-казахскую границу пересекли более 4 тысяч человек

Основная часть прибывших - женщины, дети и пожилые люди.

Кыргызско-казахскую границу через контрольно-пропускной пункт "Кен-Булун-автодорожный" вчера пересекли около 4 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Пограничная служба Кыргызстана пока не комментирует эту цифру.

По данным депутата Токмаского городского кенеша Юсупа Ваншу, к родственникам, проживающим в КР, из казахстанских сел, где 7 февраля произошли беспорядки, приезжают близкие.

В дунганской диаспоре КР отмечают, что родственники переселяются временно, поскольку у многих сгорели дома и им не где жить.

Основная часть прибывших - женщины, дети и пожилые люди.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент.

8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья. В связи с этим Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.

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