Токаев ответил на видеообращение дунганского мальчика
Пострадавшие получат государственную поддержку.
Фото : zakon.kz.9 февраля 2020, 10:06
Президент Республики Касым-Жомарт Токаев ответил на видеообращение дунганского мальчика, сообщает zakon.kz.
В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране, - написал Президент страны в своем twitter аккаунте.
Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 9, 2020
Он так же же добавил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, и что они будут наказаны.
Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать! - добавил Токаев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006530-48bbddc6797f7defbc98660a2f9d4eb2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...