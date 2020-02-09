Пострадавшие получат государственную поддержку.

Президент Республики Касым-Жомарт Токаев ответил на видеообращение дунганского мальчика, сообщает zakon.kz.

В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране, - написал Президент страны в своем twitter аккаунте.

Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 9, 2020

Он так же же добавил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, и что они будут наказаны.

Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать! - добавил Токаев.

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