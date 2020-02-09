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Токаев ответил на видеообращение дунганского мальчика

Пострадавшие получат государственную поддержку.

Фото : zakon.kz.9 февраля 2020, 10:06

Президент Республики Касым-Жомарт Токаев ответил на видеообращение дунганского мальчика, сообщает zakon.kz.

В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране, - написал Президент страны в своем twitter аккаунте.

Он так же же добавил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, и что они будут наказаны.


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