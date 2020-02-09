Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Живодера, стрелявшего в собаку, ищет полиция Мангистауской области

Хозяева собаки обратились к волонтерам и те помогли отвезти животное к ветеринару, где благополучно извлекли пулю.

Фото : inaktau.kz. 9 февраля 2020, 10:45

Стражи порядка Мангистауской области ведут расследование по статье "Жестокое обращение с животными", сообщает zakon.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Случай произошел утром 5 февраля в жилом массиве "Жалын" при сельском округе Атамекен.

Неизвестные проделали отверстие в заборе частного дома и выстрелили в животное, охранявшего территорию, из пневматического оружия.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, после произошедшего на место происшествия прибыли стражи порядка и опросили соседей.

Люди рассказали, что каких-либо подозрительных лиц или звуков они не слышали. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски подозреваемого.

Хозяева собаки обратились к волонтерам и те помогли отвезти животное к ветеринару, где благополучно извлекли пулю.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты