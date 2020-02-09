Живодера, стрелявшего в собаку, ищет полиция Мангистауской области

Хозяева собаки обратились к волонтерам и те помогли отвезти животное к ветеринару, где благополучно извлекли пулю.

Стражи порядка Мангистауской области ведут расследование по статье "Жестокое обращение с животными", сообщает zakon.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Случай произошел утром 5 февраля в жилом массиве "Жалын" при сельском округе Атамекен.

Неизвестные проделали отверстие в заборе частного дома и выстрелили в животное, охранявшего территорию, из пневматического оружия.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, после произошедшего на место происшествия прибыли стражи порядка и опросили соседей.

Люди рассказали, что каких-либо подозрительных лиц или звуков они не слышали. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски подозреваемого.

Хозяева собаки обратились к волонтерам и те помогли отвезти животное к ветеринару, где благополучно извлекли пулю.

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