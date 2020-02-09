Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Брифинг по ситуации в Кордайском районе

Спикерами выступили заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

Фото : vteme.kz9 февраля 2020, 12:30

В Нур-Султане на площадке Службы центральных коммуникаций прошел брифинг по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

Спикерами выступили заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты