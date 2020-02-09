Спикерами выступили заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

В Нур-Султане на площадке Службы центральных коммуникаций прошел брифинг по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

Спикерами выступили заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

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