25 пострадавших в результате беспорядков в Масанчи привезут из Кыргызстана

Туда выехали 5 бригад для транспортировки пациентов.

Об оказании медпомощи пострадавшим во время беспорядков в Кордайском районе рассказала вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, передает zakon.kz.

По ее данным в реанимации находятся 8 пациентов.

По скорой помощи. Было направлено 14 бригад скорой помощи. Время приезда первой бригады 9 минут. Также были задействованы две бригады санавиации. На двух вертолетах в Алматы были доставлены двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Они госпитализированы в 7 больницу. 4 пациента были транспортированы наземным транспортом. Из них двое госпитализированы в 4 горбольницу, 1 в больницу БСМП и один в многопрофильную клиническую больницу, - сообщила Актаева.

Профильные специалисты направлены проведения консультаций и оказания медпомощи.

Сегодня направлено еще три специалиста: реаниматолог, сосудистый хирург и нейрохирург. Итого из из санитарного транспорта Алматы задействовано 10 бригад. Из них 5 бригад будут осуществлять транспортировку пациентов, которые находятся в медорганизациях Кыргызстана, - отметила спикер.

В Алматы пострадавшим провели пять операций.

Одному пациенту, который был доставлен по линии санавиации в 7 горбольницу. Далее, одному наложен аппарат в связи с травмой конечности. Было также три самообращения в городскую больницу в связи с повреждением глазного яблока - были удалены инородные тела. В Кордайской райбольнице 5 пациентам проведены операции на органы брюшной полости, сосудов нижних конечностей, головном мозге и, как я ранее сказала, двое после оперативных вмешательств скончались из-за полученных травм, - сообщила вице-министр.

Сегодня в Кордайской ЦРБ находятся 28 пациентов, 5 готовятся к выписке. По 5 пациентам осуществляется доставка в Алматы и 18 продолжают получать помощь в ЦРБ, из них 2 находятся в реанимации.

По пациентам , которые находятся в Кыргызстане, там сегодня находится вице-министр Камалжан Надыров. Туда выехали 5 бригад для транспортировки пациентов. Из 25 пациентов, которые обратились в больницы Кыргызстана, амбулаторно получают лечение 15, в стационарах 10 человек, - добавила Актаева.

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