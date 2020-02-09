КНПК соболезнуют гибели граждан после беспорядков в Кордайском районе

Они сообщили, что будут держать на контроле объективность расследования.

Коммунистическая Народная партия Казахстана выражает глубокую скорбь в связи с гибелью граждан Казахстана в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Коммунисты считают, что этот вопиющий случай, когда некоторые граждане, действуя из хулиганских побуждений начали конфликт между собой, который перерос в беспорядки, привел к жертвам должен быть объективно расследован. Так же они добавили, что виновные должны быть жестко наказаны.

Мы уверены, что в нашей многонациональной стране, где идеи интернационализма и братства народов культивируются с детских лет, действия отщепенцев не смогут нарушить устоявшиеся теплые, дружеские отношения между представителями различных этносов! - говорилось на официальной странице facebook Коммунистической Народной партии Казахстана.

Коммунисты призывают казахстанцев не поддаваться на различные провокации.

Мы уверены, что голос разума возобладает, эмоции уйдут, истина станет ясна, правоохранители выявят, накажут виновных и мир вернется в дома наших братьев и сестер! Казахстан - наш общий дом, мы все в ответе за безопасность и стабильность в нем! Только в нашей монолитности наша сила и только так мы сможем противостоять различным вызовам и угрозам! - добавили они.

В Коммунистической Народной партии подчеркнули, что они будут держать на контроле объективность расследования и настаивать на повышении эффективности государственной политики в сфере общественной безопасности.

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