Калайчиди: Мы нашли провокаторов и в других регионах страны

На данный момент полиция анализирует всю рассылку и видеоконтент, распространенный в социальных сетях.

Рассылкой провокационных материалов по поселку Масанчи занимались люди из других регионов, которые не видели самого конфликта. На данный момент полиция устанавливает всех, кто занимался распространением противоправного контента в социальных сетях. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

Мы и в других регионах страны нашли провокаторов, которые занимались рассылкой, и среди них есть, к сожалению, люди и моего возраста, которые и близко не были на месте конфликта, которые просто по каким-то своим домыслам посчитали нужным отметиться в соцсетях. Но их посты возымели вот такой эффект, - сказал заместитель министра.

То есть по регионам вы людей тоже задерживаете? – спросили журналисты.

Мы устанавливаем всех, кто занимался рассылкой провокационной информации, я хотел бы призвать всех людей – информация должна быть проверенной. Нам надо бережно относиться к подаче информации, - ответил он.

На данный момент полиция анализирует всю рассылку и видеоконтент, распространенный в социальных сетях. Это необходимо для установлении степени участия в конфликте всех задействованных лиц.

Во-первых идет установление всех людей, там же несколько сотен участников конфликта. Мы должны установить каждого, в связи с чем он там оказался, какой у него был мотив. Кто-то пришел снимал, кто-то комментировал, кто-то участвовал. Мы за основу не можем взять показания только одного, нам необходимо опросить всех участников и очевидцев. Нам надо сформировать базу видео фактов, после этого установить роль и участие всех, кто оказался на месте, - сообщил он.

На вопрос, не отпустили ли полицейские провокаторов, Калайчиди ответил отрицательно:

Мы отпустили только тех, кто не может помешать следствию и дал необходимые показания, которые имеют значение по делу, зачем они нам нужны? Кроме того, МВД работает совместно с КНБ для установления фактов перехода граждан на территорию Кыргызстана.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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