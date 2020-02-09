Прооперировали полицейского, раненного дробью в области глаз

Полицейские получили пять ранений.

На брифинге в СЦК сообщили подробности о ранениях пятерых сотрудников полиции, пострадавших в результате беспорядков в Масанчи, сообщает zakon.kz.

Полицейские получили пять ранений, три ранения огнестрельные, дробовые, одно ранение от удара тупым предметом, вероятнее,всего камнем. И одно телесное повреждение, от непосредственного столкновения.

Одного прооперировали, дробь попала в область глаза, других тоже, дробь извлекли, но отказались от госпитализации

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. 8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. 9 февраля стало известно, что число жертв выросло до 10. Даурен Абаев озвучил одну из версий причины случившегося. По его словам, это был бытовой конфликт.

По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья. В связи с этим Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.

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