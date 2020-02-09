Дарига Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших в Кордае

Виновные должны понести заслуженное наказание.

Дарига Назарбаева выразила соболезнования родным и близким погибших во время событий в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим жителям. Сегодня, оплакивая погибших, вспоминая ужасы трагической ночи, мы особенно остро понимаем, что нет ничего важнее единства, мира, согласия в обществе. Долг каждого из нас оберегать эти ценности, как собственную жизнь. Провокаторы и мародёры - преступники, которые наживаются на крови и страданиях людей. Они должны быть выявлены и наказаны по всей строгости закона. В Кордайском районе вместе с правительственной комиссией работает группа депутатов Сената Парламента РК»,- сказала Д. Назарбаева.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. 8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. 9 февраля стало известно о гибели еще двух пострадавших.

В связи с этим Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.

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