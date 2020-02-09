Как жители Масанчи будут восстанавливать сгоревшие документы

В районном центре открыли специальный миграционный пункт при ЦОНе по восстановлению документов, которые были утеряны - Калайчиди

Жители поселка Масанчи смогут восстановить документы в специально созданном пункте миграционной полиции. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

У нас есть люди, чьи данные мы не смогли точно установить, потому что вы знаете, не у всех есть документы, у кого-то документы повреждены, сгорели. Поэтому мы сейчас в районном центре открыли при ЦОНе специально пункт миграционный по восстановлению документов, которые были утеряны. Среди умерших все опознаны, - сказал он.

В целом, он сообщил, что расследование развивается. И если сначала было 47 задержанных, то потом это количество увеличилось.

Но поскольку события проходили ночью, там среди них были не только прямые участники конфликта, но и были просто люди, которые очевидцы, кто-то хотел на этом похайповать, кто-то какие-то комментарии, вернее направлял соответствующие комментарии. Поэтому всех кого задерживали, сегодня эта цифра еще выше. Их задерживают, проверяют по всему объему видеоматериала, который есть, проводятся допросы этих лиц, дактилоскопирование. И после этого применяется мера пресечения, с учетом того, на сколько они причастны к тем беспорядкам, которые были, на сколько есть угроза того, что они помешают следствию или скроются. И в зависимости от этого мера пресечения, - разъяснил заместитель министра.

При этом, он не смог назвать количество задержанный на данный момент, и предложил дождаться информации от следственно-оперативной группы, работающей на месте под руководством замминистра внутренних дел и первого заместителя Генерального прокурора.

Я думаю, сегодня они дадут более полную информацию о том, кто задержан, сколько человек, что еще дополнительно было изъято, - заключил он

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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