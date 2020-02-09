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В предгорных районах юга Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Так же прогнозируются сильные осадки, в связи с сохранением положительного температурного фона.

Фото : 24kz9 февраля 2020, 15:37

09-12 февраля 2020 года на предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz .

В связи с сохранением положительного температурного фона и прогноза осадков местами сильных, 09-12 февраля 2020г. в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и прилагающей территориях г. Алматы риск формирования склонового стока, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".


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