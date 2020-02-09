В ЗКО угоняют машины с иностранной регистрацией

По словам начальника управления криминальной полиции, угонять и перепродавать авто с иностранной регистрацией намного удобнее.

13 автомобилей с начала года угнали в ЗКО, 4 из них состояли на учете в Российской Федерации, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Все угнанные автомашины найдены и возвращены их законным владельцам.

Здесь я хотел бы отметить, что основную массу угнанных машин составляют транспортные средства с российской регистрацией. В 2017 году были угнаны 133 машины, среди которых девять - с российскими номерами. В 2018 году из 119 угнанных машин 25 состоят на учете в РФ. В прошлом году всего по области угнали 137 транспортных средств, 68 их которых состояли на учете за границей, - рассказал начальник управления криминальной полиции ЗКО Ерлан Арыстанов.

По словам полицейских, угонять и перепродавать авто с иностранной регистрацией намного удобнее, так как в Казахстане они не регистрируются. Злоумышленникам проще продавать их на авторынках и на разбор.

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