Родные погибших и местные жители попросили властей найти и наказать виновных.

В воскресенье, 9 февраля, заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев посетил семьи погибших в Кордайском районе, передает zakon.kz.

Глава Правительственной комиссии, в числе которой руководители центральных госорганов, депутаты Парламента, представители АНК, побывал в селах Сортобе и Масанчи, посетил семьи погибших и выразил соболезнования.

От имени Президента РК К. Токаева и Правительства примите искренние соболезнования. Мы вас в беде не оставим, обеспечим вашу безопасность. Вашим семьям мы поможем, государство будет вас поддерживать, - сказал Сапарбаев.

Родные погибших и местные жители попросили властей найти и наказать виновных.

Это был преступный умысел. Незнакомцы ходили, поджигали дома и трясли над головами оружием, требуя денег и золота. Говорили, выходите, ваш дом горит. Среди них были пьяные люди, - рассказали присутствующие жители.

Также вице-премьер осмотрел жилые дома, социальные и коммерческие объекты, пострадавшие в ходе беспорядков.

Глава государства поручил оказывать всю необходимую помощь и поддержку семьям. В составе комиссии прибыл первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев. Сейчас специалисты оценивают ущерб, который будет восстановлен согласно действующему законодательству, - заверил Сапарбаев.

Также члены Правительственной комиссии приняли участие в траурных мероприятиях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!