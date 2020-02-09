Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В беде не оставим - Сапарбаев посетил семьи погибших в Кордайском районе

Родные погибших и местные жители попросили властей найти и наказать виновных.

Фото : Бауыржан Жуасбаев9 февраля 2020, 17:14

В воскресенье, 9 февраля, заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев посетил семьи погибших в Кордайском районе, передает zakon.kz.

Глава Правительственной комиссии, в числе которой руководители центральных госорганов, депутаты Парламента, представители АНК, побывал в селах Сортобе и Масанчи, посетил семьи погибших и выразил соболезнования.

От имени Президента РК К. Токаева и Правительства примите искренние соболезнования. Мы вас в беде не оставим, обеспечим вашу безопасность. Вашим семьям мы поможем, государство будет вас поддерживать, - сказал Сапарбаев.

Родные погибших и местные жители попросили властей найти и наказать виновных.

Это был преступный умысел. Незнакомцы ходили, поджигали дома и трясли над головами оружием, требуя денег и золота. Говорили, выходите, ваш дом горит. Среди них были пьяные люди, - рассказали присутствующие жители.

Также вице-премьер осмотрел жилые дома, социальные и коммерческие объекты, пострадавшие в ходе беспорядков.

Глава государства поручил оказывать всю необходимую помощь и поддержку семьям. В составе комиссии прибыл первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев. Сейчас специалисты оценивают ущерб, который будет восстановлен согласно действующему законодательству, - заверил Сапарбаев.

Также члены Правительственной комиссии приняли участие в траурных мероприятиях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты