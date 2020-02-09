Центр олимпийской подготовки горел в Алматинской области
Пожарные потушили конференц-зал.
Фото : ДЧС Алматинской области9 февраля 2020, 17:39
В селе Жанашар Енбекшиказахского района Алматинской области на территории ТОО "Центр олимпийской подготовки" произошло загорание конференц-зала, передает zakon.kz.
Вызов на пульт ДЧС поступил 9 февраля в 14:30.
Первое подразделение ДЧС прибыло в 14:50 из ближайшей пожарной части, расположенной в 35 километрах от места пожара.
Пожар локализован в 15:33 и ликвидирован в 16:05. Площадь составила 400 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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