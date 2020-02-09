Центр олимпийской подготовки горел в Алматинской области

Пожарные потушили конференц-зал.

В селе Жанашар Енбекшиказахского района Алматинской области на территории ТОО "Центр олимпийской подготовки" произошло загорание конференц-зала, передает zakon.kz.

Вызов на пульт ДЧС поступил 9 февраля в 14:30.

Первое подразделение ДЧС прибыло в 14:50 из ближайшей пожарной части, расположенной в 35 километрах от места пожара.

Пожар локализован в 15:33 и ликвидирован в 16:05. Площадь составила 400 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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