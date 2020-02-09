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Зидан попал в ДТП

Он не пострадал.

Фото : football.ua9 февраля 2020, 19:04

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попал в ДТП по дороге на базу команды перед тренировкой, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Как сообщает AS, Зидан и другой водитель не пострадали, а их транспортные средства получили лишь незначительные повреждения.

Отмечается, что Зидан остался на месте аварии и дождался дорожную инспекцию, чтобы заполнить необходимые документы, после чего отправился на тренировку.

"Реал" в рамках 23-го тура Примеры на выезде сыграет с "Осасуной". Матч пройдёт в Памплоне 9 февраля и начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Зидан признал силу соперника в проигранном "Реалом" матче 1/4 финала Кубка Испании.


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