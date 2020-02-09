Отключение света в четырех областях: подача энергии восстановлена

Специалисты занимаются выяснением причин.

В 21:26 сняты ограничения на подачу электроэнергии в четырех областях Казахстана. Об этом zakon.kz сообщили в Минэнерго.

Проблема решена, идет переподключение абонентов. Ограничения сняты. Специалисты занимаются выяснением причин, - сообщил официальный представитель Минэнерго РК Серикжан Ерментаев.

Напомним, вечером 9 февраля жители Алматы рассказали о перебоях в подаче электроэнергии. Позже информация об отключении света стала поступать из Алматинской области.

Ограничения в подачи электроэнергии были введены в связи с отключением на линиях 500 кВ национального оператора АО "KEGOC" в четырех областях - Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской.

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