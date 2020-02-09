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Принц Гарри облысел после свадьбы

Залысина принца увеличилась вдвое со дня свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года.

Фото : vm.ru9 февраля 2020, 22:20

Принц Гарри облысел и посетил клинику по восстановлению волос, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты утверждают, что 35-летний герцог Сассекский сделал пересадку волос в престижной лондонской клинике Philip Kingsley Trichological Clinic в конце 2019 года.

По данным источников The Sun, визит принца Гарри в клинику произвел фурор.

Опрошенный журналистами эксперт утверждает, что залысина принца увеличилась вдвое со дня свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года. Однако, по его словам, в 2020 году волос на голове герцога Сассекского стало гораздо больше.

Специалист по пересадке волос Азим Шахмалак в беседе с журналистами предположил, что на пересадке волос могла настоять супруга принца Гарри Меган Маркл.

Она была голливудской актрисой и потому знает, как важно выглядеть хорошо. Очень многие мои клиенты приходят на прием под давлением своих девушек, которые не хотят встречаться с лысыми мужчинами, - сказал Шахмалак.

Шахмалак добавил, что принц Гарри начал лысеть значительно позже брата, принца Уильяма, однако, вероятно, "скоро догонит его".


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