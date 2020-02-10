Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как полицейские патрулировали Масанчи

Ситуация на данный момент стабильная, обстановка спокойная.

Фото : МВД РК10 февраля 2020, 00:12

Министерство внутренних дел РК опубликовало фотографии обстановки в селе Масанчи Кордайского района, передает zakon.kz.

Ситуация на данный момент стабильная, обстановка спокойная.

Поводом беспорядков в районе стал бытовой конфликт между сельчанами.

По последним данным, погибли десять человек, 50 человек получили травмы различной степени тяжести.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты