Как полицейские патрулировали Масанчи

Ситуация на данный момент стабильная, обстановка спокойная.

Министерство внутренних дел РК опубликовало фотографии обстановки в селе Масанчи Кордайского района, передает zakon.kz.

Ситуация на данный момент стабильная, обстановка спокойная.

Поводом беспорядков в районе стал бытовой конфликт между сельчанами.

По последним данным, погибли десять человек, 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

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