Как полицейские патрулировали Масанчи
Ситуация на данный момент стабильная, обстановка спокойная.
Фото : МВД РК10 февраля 2020, 00:12
Министерство внутренних дел РК опубликовало фотографии обстановки в селе Масанчи Кордайского района, передает zakon.kz.
Ситуация на данный момент стабильная, обстановка спокойная.
Поводом беспорядков в районе стал бытовой конфликт между сельчанами.
По последним данным, погибли десять человек, 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
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