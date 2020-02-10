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Блэкаут в четырех областях произошел из-за бурана

Энергосистема работает в штатном режиме.

Фото : Pixabay10 февраля 2020, 01:07

9 февраля примерно в 20:00 по столичному времени в результате сильного порывистого ветра скоростью более 30 метров в секунду произошло отключение высоковольтных линии 500 кВ (ВЛ-500кВ) транзита "Север-Юг". Об этом сообщили в KEGOC, передает zakon.kz.

Это в свою очередь привело к отделению Южной зоны Единой энергетической системы (ЕЭС) Казахстана и Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии от ЕЭС. В следствии чего была ограничена подача электроэнергии в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях.

В 20:57 Южная зона Казахстана и ОЭС Центральной Азии включены на параллельную работу с ЕЭС.

В 21:27 все ограничения были полностью сняты, подача электроэнергии восстановлена, энергосистема работает в штатном режиме.


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