На севере и востоке Казахстана ожидается низовая метель

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием глубокой ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), сообщает zakon.kz.

Лишь на западе погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке низовая метель, - говорится в сообщении РГП КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами – низовая метель, на дорогах гололедица.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе Жамбылской области 30 м/с и более. В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра 18 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель.

В Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 10°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -15°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 10 февраля.

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