В Костанайских школах отменили занятия
Занятия отменены для учащихся первой смены 0-4 классов.
Фото : арнапресс10 февраля 2020, 06:21
Информацию об отмене уроков в школах распространил отдел образования Костаная, сообщает zakon.kz.
Отмена занятий связана с плохими погодными условиями в регионе.
-25 гр.С,ветер юго- зап.5-6 м/c. 10 февраля учащиеся первой смены 0-4 классов по городу Костанаю не учатся, - говорится в сообщении
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