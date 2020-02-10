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В Костанайских школах отменили занятия

Занятия отменены для учащихся первой смены 0-4 классов.

Фото : арнапресс10 февраля 2020, 06:21

Информацию об отмене уроков в школах распространил отдел образования Костаная, сообщает zakon.kz.

Отмена занятий связана с плохими погодными условиями в регионе.

-25 гр.С,ветер юго- зап.5-6 м/c. 10 февраля учащиеся первой смены 0-4 классов по городу Костанаю не учатся, - говорится в сообщении


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