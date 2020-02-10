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Число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 3 тысячи

Количество погибших достигло 908.

Фото : МК10 февраля 2020, 06:53

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 908, заражены более 40 тыс. человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Такое заявление сделали в понедельник, 10 февраля органы здравоохранения КНР.

Таким образом за сутки число инфицированных увеличилось более чем на 3 тыс., умерли 97 заболевших.

Как и ОРВИ, коронавирус может передаваться через дыхательные пути. В Китае предупредили, что вирус мутирует, и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

На данный момент в Китае в изоляции находятся 45 млн человек.


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