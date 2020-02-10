У Белого дома задержали американца с ножом, пришедшего "убить Трампа"

О намерении убить Трампа, мужчина заявил сам во время задержания.

Агенты Секретной службы США задержали неподалёку от Белого дома вооружённого ножом жителя Флориды, который намеревался использовать холодное оружие для убийства президента Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Об этом мужчина заявил сам во время задержания.

Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня есть нож, чтобы это сделать, - приводит слова мужчины в Washington Post.

Согласно полицейскому отчёту, задержанным оказался 25-летний житель города Брандон, штат Флорида, Роджер Хеджпет. В чехле на левом бедре у него был обнаружен нож с лезвием длиной 3,5 дюйма (9 см), а также пустая кобура от пистолета.

В документах Хеджпет описывается как "находящийся в критическом положении" и создающий впечатление человека, который "получает медицинскую психиатрическую помощь". Он был взят под стражу за угрозу причинения телесных повреждений и владение запрещённым оружием.

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