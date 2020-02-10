"Паразиты" и "История игрушек" получили "Оскары"

Награды были получены за лучший оригинальный сценарий и лучший полнометражный анимационный фильм.

"Паразиты" принесли южнокорейскому автору Пон Чжун Хо премию киноакадемии США "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал "Кролик Джоджо" новозеландца Тайко Вайтити.

Для Пон Чжун Хо, который также номинирован на "Оскар" за режиссуру, это первая награда киноакадемии США. Его произведение обошло сценарии к таким фильмам как "Достать ножи", "Брачная история", "1917" и "Однажды в Голливуде".

"I thank all the actors who are here with me today for bringing this film to life." #Parasite's Bong Joon Ho thanks his wife and his stars while accepting the award for best original screenplay https://t.co/CgY7R2NczC #Oscars pic.twitter.com/j40bdd2dmv — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020

Мультфильм "История игрушек 4" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Церемония вручения награды Американской киноакадемии транслирует из Лос-Анджелес ABC. В номинации также были представлены "Потерянное звено", "Я потеряла свое тело", "Клаус" и "Как приручить дракона 3". Награда киноакадемии США вручается в 24 категориях.

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