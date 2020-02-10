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"Паразиты" и "История игрушек" получили "Оскары"

Награды были получены за лучший оригинальный сценарий и лучший полнометражный анимационный фильм.

Фото : фильмру10 февраля 2020, 08:21

"Паразиты" принесли южнокорейскому автору Пон Чжун Хо премию киноакадемии США "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал "Кролик Джоджо" новозеландца Тайко Вайтити.

Для Пон Чжун Хо, который также номинирован на "Оскар" за режиссуру, это первая награда киноакадемии США. Его произведение обошло сценарии к таким фильмам как "Достать ножи", "Брачная история", "1917" и "Однажды в Голливуде".


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