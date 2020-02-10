Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рядом с эпицентром коронавируса произошла вспышка птичьего гриппа

Китайские власти уничтожили около 18 000 птиц, чтобы не допустить распространения болезни.

Фото : бизнес идеи10 февраля 2020, 08:59

Вспышка вируса H5N1 произошла на птичьей ферме в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, где находится эпицентр распространения нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй - очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.

Источником болезни является ферма в Шаойонге, где были 7 850 кур, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа.

Из-за угрозы распространения эпидемии власти изъяли с фермы более 17 тыс. домашних птиц, случаев заражения человека не зарегистрировано.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты