Рядом с эпицентром коронавируса произошла вспышка птичьего гриппа

Китайские власти уничтожили около 18 000 птиц, чтобы не допустить распространения болезни.

Вспышка вируса H5N1 произошла на птичьей ферме в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, где находится эпицентр распространения нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй - очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.

Источником болезни является ферма в Шаойонге, где были 7 850 кур, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа.

Из-за угрозы распространения эпидемии власти изъяли с фермы более 17 тыс. домашних птиц, случаев заражения человека не зарегистрировано.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.

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