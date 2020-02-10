Тяжелоатлет Игорь Сон принес первое золото на Чемпионате солидарности
Медаль победителю вручил Жанат Тусупбеков.
Фото : zakon.kz10 февраля 2020, 09:16
Тяжелоатлет Игорь Сон принес первое золото на международном Чемпионате солидарности в Ташкенте, передает zakon.kz.
Стало известно, в первый соревновательный день 6 Международного Чемпионата солидарности по тяжелой атлетике в Ташкенте в весовой категории до 61 кг победу одержал Игорь Сон с результатом 286 кг. (130+156).
Золотую медаль победителю вручил вице-президент международной федерации тяжелой атлетики, президент казахстанской федерации тяжелой атлетики Жанат Тусупбеков, который присутствовал на торжественной церемонии открытия 6 Международного Чемпионата солидарности.
2 место у Мухамада Анзила Бин Бидина из Малайзии с общим результатом 283 кг.
3 место занял Сейтжан Мирзаев (Туркменистан) 280 кг.
Чемпионат является квалификационным в преддверии олимпийских игр в Токио. Участие в турнире принимают спортсмены из 47 стран.
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