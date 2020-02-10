Российская школьница снимет фильм по рассказу Стивена Кинга

Получится короткометражный фильм до 40 минут.

Молодой режиссер из Томска Диана Костырина подписала контракт со Стивеном Кингом на экранизацию одного из его рассказов, заплатив писателю всего один доллар, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Томск.

Посмотреть результат работы можно будет увидеть осенью 2020 года в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia.

По сведениям издания, Костыриной 16 лет, она учится в лицее №7. В киносфере уже около четырех лет – сначала в качестве актрисы, а в потом и в качестве режиссера. В настоящее время Костырина автор нескольких короткометражных фильмов, которые можно найти в интернете.

- Я буду экранизировать рассказ Стивена Кинга "Женщина в комнате". Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях этого контракта. Мы будем снимать вместе с киноклубом "Сибирские мастерские", хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа, – сказала она.

Амбициозная девушка добавила, что сейчас она и руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" Роман Дваладзе – продюсер фильма – ведут переговоры с одним известным актером, имя которого держат в секрете. Также идет поиск кандидаток на главную женскую роль.

Контракт с писателем режиссер смогла подписать благодаря Dollar Baby – это американская программа, в рамках которой Кинг делится на год своими авторскими правами с школьниками всего мира. Девушка отправила заявку, портфолио, и буквально через сутки пришел положительный ответ.

Обычно они (организаторы фестиваля) больше месяца отвечают, а тут мы удачно попали: воскресенье – рабочий день в Америке. И письмо никуда не пропало, не попало в спам. Тут удача определенная и еще, наверное, экзотика – что и в Сибири тоже кино снимают. Из одного города можно было отправить только одну заявку. Там вообще единичные случаи – далеко не всем он (Кинг) дает разрешение, – рассказал Дваладзе.

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