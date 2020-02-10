"Астана Опера" отправляется на гастроли в Караганду

Гастроли пройдут в рамках программы "Рухани жаңғыру".

16 февраля на сцене Карагандинского областного казахского драматического театра им. С. Сейфуллина столичная труппа представит слушателям искрометную оперу-фарс "Шелковая лестница" выдающегося композитора Дж. Россини, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

Мы с радостью снова выступим с гастролями в этом городе, карагандинская публика высоко ценит классическое искусство и хорошо в нем разбирается. Коллектив "Астана Опера" уже представил здесь оперные спектакли "Богема" Дж. Пуччини, "Евгений Онегин" П. Чайковского, кантату "Кармина Бурана" К. Орфа, а также програму гала-концерта. В свою очередь, творческие коллективы из Караганды не раз выступали на сцене "Астана Опера". Карагандинский академический театр музыкальной комедии исполнил мюзикл М. Дунаевского "Алые паруса" и оперетту И. Кальмана "Баядера", а симфонический оркестр Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Петра Грибанова выступил с концертной программой "С любовью, из Караганды", - отметил директор театра заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

В главных партиях молодых влюбленных Джулии и Дорвиля выступят ведущие солисты "Астана Опера" pаслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова и Жан Тапин. Образ незадачливого слуги Джермано воплотит Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов. В спектакле также примут участие солисты театра: Лючилла – Салтанат Муратбекова, Блансак – Евгений Чайников, Дормонт – Рамзат Балакишиев.

Премьера блистательной оперы-буффа на сцене "Астана Опера" прошла в апреле 2019 года в рамках проекта Камерный театр "PICCOLO", а уже в июне творческий коллектив представил спектакль на гастролях в Кокшетау, вызвав бурный восторг и овации публики. Важно отметить, что комическая опера пользуется огромным успехом не только в городах Казахстана, но и за рубежом. Так, в октябре "Шелковая лестница" собрала аншлаг в культурной столице России – Санкт-Петербурге: все билеты были проданы задолго до приезда казахстанских артистов.

Либретто Дж.М. Фоппы на основе либретто Ф. Планара, написанного для одноименной оперы П. Гаво (1808). Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа. Концертмейстер, партия клавесина – Жанар Ахметова. Технический директор проекта – Виктор Караре. Координатор проекта – Маржан Жакенова.

Гастроли пройдут в рамках программы "Рухани жаңғыру" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

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