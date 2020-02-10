Гендиректор "Казахмыса" выписан из больницы после покушения

Угрозы его здоровью нет.

Генеральный директор горно-обогатительного комплекса ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулов, получивший в результате нападения проникающее ножевое ранение в спину, выписан из больницы, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

По информации ТОО "Медицинский центр "Казахмыс", Амангельды Минигулов восстановился.

После пребывания реанимации он был переведен в отделение. А теперь выписан в связи с выздоровлением. Угрозы его здоровью нет. По всем показаниям пациент пошел на поправку, – сообщили в медицинском центре.

К своим должностным обязанностям он не приступил и продолжает находиться дома, на больничном.

Минигулов дает показания двоим следователям, которые расследуют два уголовных дела в связи со случившемся на него нападением и гибелью председателя профсоюза "Кәсіп қорған" Тогызбая Тажбенова.

Первое дело расследуется по статье 24-99 УК "Покушение на убийство". По этому делу Амангельды Минигулову присвоен статус потерпевшего. Второе дело квалифицируется по статье 105 УК "доведение до самоубийства" руководителя профсоюзного объединения "Кәсіп қорған" Тогызбая Тажбенова. Статус Амангельды Минигулова по этому делу – свидетель.

21 января председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тогызбай Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После совершенных нападений на двоих сотрудников профсоюзный работник совершил самоубийство.

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