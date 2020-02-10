Что волнует молодых художников Казахстана

Уровень представленных работ действительно высокий, помимо технической составляющей обращает на себя внимание масштаб задумки какого произведения в сочетании с современным подходом.

В январе автору этих строк посчастливилось побывать на открытии крупной выставки современного искусства в Стокгольме в художественном музее Лильевальхс и узнать, какие темы чаще всего затрагивают в своих работах современные шведские художники. Мастеров изобразительного искусства этой северной страны, как выяснилось, беспокоят вопросы охраны окружающей среды, сосуществование природы и цивилизации, создание домашнего уюта, гармонии в семье, проблемы миграции. А что же волнует казахстанских молодых современных художников, удалось выяснить на проходящей в Алматы выставке работ мастеров графики, скульптуры, живописи, фотографии со всей страны, передает zakon.kz.

Работы на выставку отбирала куратор, искусствовед Дильда Рамазан. Летом был объявлен открытый конкурс для всех художников Казахстана. В течение двух месяцев шел активный отбор будущих участников, из 350 присланных творческих заявок отобрали только 20 самых интересных работ.

Мы выбирали самые интересные, стремились показать разнообразный опыт казахстанцев, все работы привлекают внимание, по-своему отличаются друг от друга. Мы хотели охватить разнообразные направления, яркие. В финал попали работы художников из Актобе, Нур-Султана, Алматы, также участвует казахстанка, живущая сейчас в российском Екатеринбурге, - сказала куратор выставки "BLVD X: Тhe future is now" Дильда Рамазан.

Уровень представленных работ действительно высокий, помимо технической составляющей обращает на себя внимание масштаб задумки какого произведения в сочетании с современным подходом.

Молодые думают об экологии, о том, что происходит, в каких реалиях мы живем в нашей стране, представлен критический взгляд на наше общество, конечно же, тема личных отношений. Все те темы, которые волнуют и более старшее поколение, - назвала основные темы Дильда Рамазан.

Например, две скульптуры Константина Угая из картона и бумаги посвящены тому, как будут выглядеть разные животные, если человечество не перестанет загрязнять окружающую среду. Кит, из которого торчит пластик, олицетворяет собой нынешнее состояние природы, наглядно показывает губительное влияние человека.

На втором этаже выставки вторая его скульптура – череп динозавра. Художник задался вопросом, что было бы, если бы динозавры дожили бы до наших дней. Он считает, что динозавра убила бы пластиковая трубочка.

Есть особый взгляд на наше общество у фотографа Баурджана Бисмильдина. В своих фотоработах он обращает внимание на равнодушие людей, когда человек намеренно решает, что не будет замечать какие-то вещи, которые напрямую его не касаются. Это изображено с помощью пакета, который надевается на лицо и как бы обезличивает человека.

Отдельное место занимает живопись, картины посвящены теме личных переживаний, поиску второй половинке, в том числе через интернет.

Целую инсталляцию подготовила Ирина Дмитровская. Посетители гуляют по кухне, здесь лежат лепешки, стоят стаканы с молоком, эти съедобные части инсталляции можно попробовать.

Каждый должен для себя увидеть что-то.Начинается "кухонный" квест с картины эмбриона, покрытый прозрачной пленкой – это автопортрет художницы в позе эмбриона, начало жизни. Завершается путешествие по экспозиции уже картиной эмбриона без пленки. Основной посыл - без прошлого нет настоящего, древние традиции нашего народа должны жить в новых цифровых реалиях. На картинах в кухне с помощью руки персонажи могут как зажечь свет, так и погасить его. Не забывать свои корни.

Есть интересные работы, которые могут дописывать посетители выставки, естественно, у каждого человека создается свое мнение после просмотра того или иного произведения.

Современное искусство Казахстана живо, оно идет в ногу со временем.

Интерактивная инсталляция

Чем станет для нас эта новая декада 21 века? Что ждет нас в ней? Сможем ли мы лучше понять друг друга? Научимся ли слышать себя? Будем ли бережней относиться к планете? Начнем ли мы строить мосты вместо того, чтобы возводить стены? Молодые художники обладают своим видением будущего, которое нам всем предстоит разделить, будущего, которое уже здесь.

Альберт Ахметов

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