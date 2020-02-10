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"Паразиты" завоевали "Оскар" как лучший фильм

Это первый фильм из Южной Кореи, номинированным на "Оскар".

Фото : kino-teatr.ru10 февраля 2020, 10:35

Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года киноленте "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чун Хо, передает zakon.kz со ссылкой на "Коммерсант".

Для фильма это уже третий "Оскар" за сегодня — ранее он удостоился награды как лучший иностранный фильм, а также завоевал премию за лучший оригинальный сценарий. Кроме того, Пон Чух По получил свой первый "Оскар" за режиссуру.

"Паразиты" стали первым фильмом из Южной Кореи, номинированным на "Оскар". В общей сложности драма получила шесть номинаций.

На "Оскар" в самой престижной категории в этом году боролись девять картин, в числе которых также были: "Ford против Ferrari" (режиссер Джеймс Мэнголд), "Брачная история" (Ноа Баумбак), "Ирландец" (Мартин Скорсезе), "Маленькие женщины" (Грета Гервиг), "Джокер" (Тодд Филлипс), "1917" (Сэм Мендес), "Кролик Джоджо" (Тайка Вайтити), "Однажды в… Голливуде" (Квентин Тарантино).


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