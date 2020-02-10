Кто помогал Адылжану Умарову на турецком "Голосе"

Участников вызывали к 9 утра, запись шла практически до 9 вечера, и двое соотечественников находились рядом с Адылжаном.

Казахстанский певец, участник группы Ringo Адылжан Умаров дошел до 3 тура турецкой версии проекта "Голос" "O ses Türkiye". Вернувшись домой в Алматы, он рассказал корреспонденту zakon.kz рассказал, что осталось за кадром.

На конкурсе "O ses Türkiye" 28 января состоялся 3 тур в формате дуэли. Адылжан оказался в паре с девушкой из Грузии по имени София Саакашвили (Софи). Ранее она участвовала на Славянском базаре-2015, заняла 3 место, а победу там в тот год одержал Димаш Кудайберген.

Девушка говорит по-русски. На проекте она, как и Адылжан, была в команде известного турецкого певца Мурата Боз.

Мы пели песню Стиви Уандера "Рart time lover". Ее нам дали сами организаторы, продюсеры, хотя изначально были такие условия, что ты подаешь список из 5 песен, и они выбирают, какую из них ты будешь петь. Но в итоге то, что я подал, этой песни в списке не было, они дали Стиви Уандера. Было неудобно, когда поют парень с девушкой, диапазоны разные, было очень сложно выбрать удобную тональность. Пели в оригинале, а если вы знаете, Стиви Уандер очень высоко поет, и мне пришлось подстаривался, - поделился Адылжан Умаров.

Участников вызывали к 9 утра, запись шла практически до 9 вечера, и двое соотечественников находились рядом с Адылжаном.

Я не чувствовал себя там одиноким, все время со мной рядом были кто-то из наших соотечественников. Также я учил слова, потому что за 2 дня выучить совершенно новую песню было сложно. Да, можно выучить как стих, но надо было выучить так, чтобы довести исполнение до совершенства, а на это нужна неделя хотя бы. На видео заметно, что в конце я забыл слова, начал петь вообще другой текст, но в итоге наше с ней выступление назвали самым лучшим в тот вечер, - поделился казахстанец.

У Адылжана был шанс остаться и на 4 тур. По правилам проекта, из пары одного выбирает наставник, а у второго, кого не выбрал свой тренер, есть шанс, что кто-то из других членов жюри может забрать себе.

Хадиссе очень расстроилась, она рассказал мне, что надеялась на то, что кто-то выберет, она не могла взять себе, потому что ранее исчерпала свой лимит, нажимала кнопку 2 раза. Но она выбрала бы. Я их поблагодарил, и на этом все закончилось, - добавил Умаров.

Ранее во 2 туре участников разделили по 5 человек, каждый выходил и пел заново ту же песню, что на слепых прослушиваниях. И после того, как 5-ка выступила, всех пятерых вызывали на сцену и в 3 тур пропускали только двоих. Из пятерки, где выступал казахстанец, выбрали его и итальянца.

Я хочу поблагодарить наших земляков. Очень много людей мне помогали, очень много писали, что хотели подъехать на эфир, поболеть в зале, но, к сожалению, я не знал, как это организовать. Все это время – 2 и 3 тур, со мной рядом был парень, он из Казахстана из Караганды, в Турции живет 2 года, он по возможности помогал мне, потому что по-английски не все говорят, и нужно было хорошо разговаривать по-турецки. И была еще девушка, живущая в Турции уже 7 лет, она осталась там работать, и тоже по возможности была рядом, поддерживала, - поделился Адылжан Умаров.

Пока конкретных предложений Адылжану на выступления в Турции не поступало, но ему уже задают вопросы о репертуаре, гонорарах.

Альберт Ахметов

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