Насколько снизились нарушения по госзакупкам, рассказали в Минфине

Так, наблюдается снижение нарушений по госзакупкам, выявляемым аудиторами при выходе на объект, в 765 раз.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента по вопросам дальнейшего развития госаудита для повышения эффективности использования бюджетных средств первый заместитель премьер-министра, министр финансов РК Алихан Смаилов сообщил о снижении нарушений по госзакупкам за счет автоматизации процесса и развития дистанционных методов проверок, передает корреспондент zakon.kz.

Госзакупки - одна из проблемных, но в то же время одна из динамично развивающихся направлений деятельности министерства финансов. В частности, за последние 4 года благодаря комплексу мер, связанных с полной автоматизацией процесса и развитием дистанционных методов проверок, снижены нарушения по госзакупкам, выявляемым аудиторами при выходе на объект, в 765 раз, - сказал Смаилов.

При этом он отметил, что в 2015 году при госфинконтроле сумма нарушений по госзакупкам составляла 233 млрд тенге, а в 2019 году госаудитом выявлено нарушений по госзакупкам на сумму 0,3 млрд тенге.

При этом, в ходе камерального контроля до подписания договоров устранено нарушений на сумму 795 млрд тенге. Автоматизация камерального контроля позволила увеличить максимальный охват госзакупок в 6 раз. Аналогичные меры мы планируем в рамках законодательных инициатив применить на квазигоссектор, а также разработанные министерством финансов Правила закупок квазисектора и единую платформу. Эти меры должны повлиять на снижение нарушений субъектов квазигоссектора, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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