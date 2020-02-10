Готовь сани летом, а чемоданы пакуй зимой

За сколько месяцев вперед нужно планировать перелеты чтобы сэкономить?

С приходом FlyArystan внутренние авиаперевозки стали доступнее. О том, как летать не дорого рассказала Жанар Жайлауова - директор по продажам и маркетингу первого казахстанского лоукостера.

Самое главное правило для любых путешественников – покупайте билеты заранее, чем раньше, тем дешевле.

Если вы приобретаете билеты в последнюю минуту или за пару дней до вылета, цены будут гарантировано не дешевыми. Но если вы знаете заранее, что например, ваши дети проведут летние каникулы у бабушки, самое верное решение – покупка билета прямо сейчас - зимой. На сайте flyarystan.com билеты по минимальным ценам доступны по всем направлениям. Если вы не нашли на интересующую вас дату дешевый билет, воспользуйтесь календарем и посмотрите, на какие даты есть доступные цены, - советует Жанар Жайлауова.

Пассажирам всегда следует знать о периодах высокого спроса, таких как праздничные, выходные дни, период каникул и, конечно же, лето, когда происходит дефицит емкости авиаперевозок что напрямую влияет на цену билета и увеличивает его стоимость. И это миф что у лоукостеров всегда дешевые фиксированные билеты. Цена билета динамична, зависит от спроса и может быть иногда на уровне цен авиакомпаний с полным спектром услуг.

Поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем планируйте перелеты заранее. Так было в 2019 году, когда места по стоимости ниже 10 000 тенге бронировались за 60-40 дней до вылета и по мере выкупаемости кресел доступность билетов по минимальной стоимости сокращалась. То есть, чем ближе была дата вылета, по мере выкупа мест в салоне по низкой цене становилось все меньше. В этом году билеты по минимальным тарифам могут быть выкуплены намного быстрее и раньше, путешественники стали опытнее

Как вы наверное уже знаете, отличием лоукостера от авиакомпаний полного спектра услуг является предоставление лишь базовых услуг без излишеств, а именно - билет включающий любое случайное место на борту и 5 кг ручной клади. Если вы летите с багажом вы за него оплачиваете отдельно. Если вы налегке оплачивать ничего дополнительно не нужно. В этом и прелесть лоукостера – предлагать выбор и оплачивать только за услуги используемые самим пассажиром. Здесь также самое главное правило для пассажиров – покупать их желательно вместе с основным билетом на сайте заранее, так как в аэропорту цена багажа за 1 кг будет стоить в 5-6 раз дороже, чем на сайте.

Также мы всегда рекомендуем покупать все дополнительные услуги в пакетах, так это гораздо дешевле, нежели покупать их по отдельности. Мы предлагаем 3 вида пакетов: Стандарт Плюс (билет, 10 кг. ручной клади, выбор стандартного места), Комфорт (билет, 5 кг. ручной клади, 20 кг. багажа и выбор стандартного места) или Комфорт Плюс (билет, 10 кг. ручной клади, 20 кг. багажа, выбор любого места, приоритетная посадка и бесплатное перебронирование 1 раз). Экономия до 60%, в сравнений с услугами, купленными по отдельности на сайте и еще во много раз дешевле, чем в аэропорту.

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