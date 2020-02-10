Zakon.kz собрал однодневный заработок в поддержку пострадавших в Кордайском районе

Мы призываем создать Фонд помощи пострадавшим во время беспорядков в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области, как это было сделано после ЧП в Арыси.

Команда zakon.kz решила помочь пострадавшим в беспорядках в Кордайском районе и собрала однодневный заработок.

Наша команда отмечает, что нет никакой разницы в том, кто какой национальности – все мы граждане Казахстана, страны, известной в мире своей толерантностью, межнациональным и межконфессиональным согласием, стремлением жить в мире и дружбе. Мы призываем создать Фонд помощи пострадавшим во время беспорядков в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области, как это было сделано после ЧП в Арыси.

В ходе массовых беспорядков пострадали мирные люди – женщины, дети, пожилые. Кто-то остался без крова над головой, без документов, кто-то получил увечья и нуждается в медицинской помощи, кто-то лишился бизнеса.

По последним данным, погибли 10 человек, за помощью медиков обратились 165 человек, 8 человек находятся в тяжелом состоянии, стабильно тяжелое состояние у 30 человек.

В пожаре пострадали 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Это преступление против мирных, ни в чем неповинных людей и оно ничем не может быть оправдано. Казахский и дунганский народ, так же, как и все национальности и народности, проживающие на территории нашей страны, объединяют вековая дружба, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимосотрудничество.

Нерушимая дружба между всеми национальностями всегда являлась и является нашей гордостью, одним из лучших наших достижений. Не зря Казахстан называли лабораторией дружбы народов и никому это не дано нарушать. Мы всегда будем бок о бок жить и трудиться на нашей земле, ставшей для многих настоящим родным домом, учиться и воспитывать своих детей во благо нашей Родины.

Беспорядки в Кордайском районе произошли 7 февраля. Все началось в поселке Масанчи, где группа агрессивно настроенных людей, примерно 70 человек, устроила массовую драку. Конфликт усугубился из-за провокаторов, в итоге число конфликтующих достигло примерно 300 человек. Беспорядки затронули также села Актобе, Алкоты и Бул Акбота. На сегодняшний день обстановка в регионе стабилизирована.

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