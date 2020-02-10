МИД РК прокомментировал столкновение катеров в Таиланде
При столкновении скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Фото : lenta.ru10 февраля 2020, 12:19
Среди пострадавших туристов в Таиланде нет казахстанцев , передает zakon.kz.
Среди пострадавших граждан Казахстана нет, - отметили в пресс-службе ведомства.
10 февраля 2020 года в море у острова Пхукет (Таиланд) столкнулись два катера. На одном находился тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов.
По информации таиландских компетентных служб, в больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, погибли двое детей.
#อุบัติเหตุ #ภูเก็ต pic.twitter.com/oUH4wwWFch— P.Phuket (@dreammkt) February 10, 2020
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