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МИД РК прокомментировал столкновение катеров в Таиланде

При столкновении скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей из России.

Фото : lenta.ru10 февраля 2020, 12:19

Среди пострадавших туристов в Таиланде нет казахстанцев , передает zakon.kz.

Среди пострадавших граждан Казахстана нет, - отметили в пресс-службе ведомства.

10 февраля 2020 года в море у острова Пхукет (Таиланд) столкнулись два катера. На одном находился тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов.

По информации таиландских компетентных служб, в больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, погибли двое детей.


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