Суммы на восстановление Кордайского района определят в ближайшие дни

Решение будет принято после того, как комиссия завершит свою работу.

В кулуарах Мажилиса Парламента первый заместитель премьер-министра, министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал, что сумму ущерба от погромов в Кордайском районе установят "в ближайшие дни", передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время работает правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева. В настоящее время они находятся в Кордайском районе Жамбылской области. По завершению работы комиссии будут приняты соответствующие решения. Как вы знаете, глава государства поручил правительственной комиссии подготовить план по тому, чтобы восстановить все разрушенные дома и возможно какой-то иной ущерб, - сказал Смаилов.

По его словам, решение будет принято после того, как комиссия завершит свою работу.

Средства, скорее всего, будут выделены из резерва (правительства). Но это будет решено после того, как правительственная комиссия даст всю раскладку, какой ущерб, сколько, доложит главе государства и после этого будет принято решение. Суммы неизвестны. Они будут известны только после того, как комиссия завершит свою работу. Я думаю, это в ближайшие дни, - заключил он.

На вопрос, выделяло ли правительство деньги на режим ЧС, Смаилов ответил отрицательно.

Нет, это вопросы финансирования местных бюджетов и тех республиканских организаций, которые там находятся. Они имеют текущее финансирование, но сейчас скорее всего потребуются дополнительные средства. Какие и на какие цели, в какие сроки и в каких объемах будет в ближайшее время решено... ...Вопросы возмещения ущерба, выплаты компенсаций будут приняты после того как комиссия завершит свою работу, - сказал Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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