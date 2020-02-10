Какие признаки могут указывать на рак

Раковая опухоль может появится в любой части тела.

Рак опасен тем, что проявляет себя слишком поздно. На начальных стадиях опухоль может проходить бессимптомно. Корреспондент zakon.kz выяснил у специалистов-онкологов Казахского НИИ онкологии и радиологии, на что следует обращать внимание и по каким признакам можно понять, что необходимо пройти серьезное обследование на наличие опухолей.

Раковая опухоль может появится в любой части тела. При этом, ни одно онкологическое заболевание на ранней стадии никакими симптомами себя не проявляется. Чтобы раковая опухоль проявила себя, она должна вырасти и начать сдавливать соседние органы. Но, несмотря на это, определенные тревожные звоночки от организма про каких-либо изменениях внутри него все же поступают.

В первую очередь, необходимо прислушиваться к своему организму. То есть, наиболее ранние симптомы – немотивированная слабость, когда вы вдруг начинаете слабеть, утром проснулись- непонятная слабость, апатия, как бы все нормально, все тоже самое, но чувствуете – что-то не то. И второй признак- беспричинное похудание. То есть, диету не держите, но почему-то вес теряется, - сказал абдоминальный хирург Марат Кузикеев.

Врач-онкоуролог рассказал, что если мужчин беспокоят частые мочеиспускания, ночные позывы, или меняется цвет мочи в сторону покраснения, ощущается боль в пояснице, необходимо обращаться к урологам.

Один из признаков рака мочевого пузыря, допустим, это изменение цвета мочи, кровь в моче. Позже присоединяеются остальные, - сказал онкоуролог Бахытжан Онгарбаев.

По части гематологии онкологи рекомендуют обращать внимание на резкое изменение температуры тела, частые ОРВИ, ангины. Участковый терапевт назначит необходимые анализы, и на основании их результатов определит, какой патологии, раковой или нет, относятся данные симптомы.

В плане рака кожи стоит обратить внимание на свой возраст. У людей старше 50 лет есть риск появления непигментного рака кожи. Молодые люди, любящие часто загорать на солнце, должны следить, появляются ли у них вместе со смуглым цветом пигментные пятна, черные точки.

Если появляется ранка или пухлевидное образование на коже, которое, скажем, не заживает в течение месяца даже с помощью мазей, то лучше обратиться к онкологу и сделать соскоб, - сказала онкодерматолог и специалист по опухолям мягких тканей.

Отдельный вопрос есть у людей со светлой кожей. При долгом нахождении под открытым солнцем кожа "белоснежек" становится не смуглой, а красной.

Если вы любите ездить в жаркие страны, то с 6 до 9 утра можете находиться в воде, и после 5 вечера. В дневное время мы рекомендуем ходить в одежде с рукавами, х/б-рубашке, закрывать лицо кепкой, панамкой. Солнцезащитные кремы лишь отчасти спасают от солнца. Статистики нет, как скажется солнце (в плане риска развития рака кожи- Прим.Авт), лично я предлагаю максимальную защиту, - сказала она.

Что касается родинок, то врачи уверены, что необходимо наблюдать за тем, растут ли они в течение нескольких месяцев, меняется ли в цвете.

Если специалист видит, что это доброкачественная родинка, угрозы перерождения в злокачественную не видит, то можно еще метод фотографирования применить, каждый 3 месяца фиксировать, меняется ли родинка. Если динамики нет, можно с родинкой жить. Но есть 1% меланомы, который протекает под клиникой разных заболеваний, - добавила она.

После 30 лет врачи также рекомендуют проводить УЗИ щитовидной железы регулярное и обращать внимание на узелки, чувство инородного тела в нижней части шеи.

Если идет гормоналдьный сбой, то конечно, это отражается на самочувствии. Чаще всего у женщин. Сухость кожи, потеря аппетита, нарушение режима сна и отдыха, но эти симптомы могут быть не только при заболевании щитовидной железы, - сказала онколог-специалист по опухолям горла и шеи Виктория Шипилова.

Также нужно раз в год проходить флюрографию органов грудной клетки, особенно, если вы часто болеете бронхитом, либо пневмонией, имеете вредные привычки.

Женщинам необходимо постоянно проходить осмотры у маммлога и гинеколога, многие раковые опухоли проходит бессимптомно именно в "зоне ответственности" этих врачей.

Психологи при выявлении подозрений на онкологические заболевания и при подтверждении диагноза рекомендуют соблюдать определенные правила поддержки таких пациентов. Важно обращать внимание также на социальный статус пациента, чтобы помочь в трудной жизненной ситуации.

Альберт Ахметов

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