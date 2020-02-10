МВД показало вид на село Масанчи сверху

Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля, передает zakon.kz.

По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

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Согласно данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

Всего за медицинской помощью обратились более 170 человек. В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами.

Проведено множество операций различной сложности. Не обошлось без тяжелых травм, в основном это были огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся 14 человек (двое в Кордае и 12 в Алматы). В стационарах находятся 43 человека (13 в Кордае, один в Таразе, 25 в Алматы и четверо в Кыргызстане), ряд пациентов готовятся к выписке, - сообщил замминистра здравоохранения Камалжан Надыров.

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