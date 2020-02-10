О расследовании конфликта в Кордайском районе доложили Токаеву
Глава государства поручил Генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия.
Фото : Акорда10 февраля 2020, 13:52
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту доложили о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области.
Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц.
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