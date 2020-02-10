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О расследовании конфликта в Кордайском районе доложили Токаеву

Глава государства поручил Генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия.

Фото : Акорда10 февраля 2020, 13:52

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту доложили о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области.

Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц.


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