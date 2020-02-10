Когда решится вопрос с лицензиями вузов 

По республике есть целый ряд университетов, которые должны сократиться или объединиться.

Вопрос приостановки лицензий вузам в Казахстане планируют решить до конца февраля, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций президент Ассоциации вузов РК Рахман Алшанов, передает корреспондент zakon.kz.

Говорилось ранее о приостановке лицензий в трех университетах: в Актобе, Павлодаре и Шымкенте. В Шымкенте невероятный случай просто, там обучалось 37 тыс. человек на площади 3 тыс. кв. метров. Говорят дистанционные технологии, но для этого нужна инфраструктура, однако ее не было. Сапарбаев поставил вопрос, чтобы в феврале эти вопросы были уже решены, — сообщил Алшанов, отвечая на вопрос СМИ.

На сегодняшний день, по его словам, профильному министерству даны поручения для того, чтобы в ведомстве ускорили процедуру подведения документов в соответствие.

В связи с тем, что были противоречия в нормативно-правовых актах некоторые вузы отсудили обратно решение. В министерстве сказали ускорить подведение в соответствие нормативных-актов. Проверка приостановлена, чтобы довести эту работу до конца. Сейчас речь идет о десяти различных вузах. Три отсудили обратно, по четырем в процессе. Статистика по вузам более подробно ведется в министерстве, — добавил глава Ассоциации.

Он напомнил, что на сегодняшний день по республике работает 130 различных вузов, однако по целому ряду из них необходима серьезная корректировка в деятельности.

Целый ряд университетов, по моим подсчетам, 10-15% университетов нуждаются в серьезных корректировках в своей деятельности – либо они должны сократиться, либо объединиться, перевести свой формат в рамках колледжа. К большому сожалению, есть и недобросовестные вузы, — заключил Алшанов.

19 декабря прошлого года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщал, что в ведомстве приняли решение обратиться в суд для приостановке лицензий по пяти вузам, добавив, что аналогично подготовлены документы еще по нескольким вузам, чтобы полностью лишить их лицензии.

Также он добавил, что несколько университетов обратились в МОН с намерением объединиться в одно учебное заведение, и на сегодняшний день это предложение находится на стадии рассмотрения.

После приостановления, если мы еще раз проверяем и находим, что эти нарушения не устранены, в таком случае министерство уже переходит к принятию другого решения – мы обращаемся в суд, чтобы вообще закрыть этот университет. И вот, мы обратились в суд, чтобы закрыть один университет. Нарушения разные, есть факты, когда образовательный процесс ведется на недостаточном уровне, есть факты, когда мы видим, что на самом деле студенты не посещают занятия. И есть факты, когда и преподаватели отсутствуют на занятиях. Этот вуз в Шымкенте, — объяснял министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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