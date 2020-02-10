Более четырех тысяч человек прибыли из Кыргызстана в Кордайский район

Для контроля за чрезвычайной ситуацией задействовано 1968 сотрудников правоохранительных органов.

Аким Жамбылской области Аскар Мырзаметов рассказал о ситуации в Кордайском районе, передает zakon.kz.

По его словам, из-за массовых беспорядков в районе, департаментом по чрезвычайным ситуациям привлечены 19 единиц спецтехники (в том числе 12 пожарных машин) и 80 сотрудников.

Для контроля за чрезвычайной ситуацией задействовано 1968 сотрудников правоохранительных органов и 127 военной техники. Установлены блог-посты при въезде-выезде из сел Каракемер, Масанчи, Булар Батыр, Сортобе, Карасу, Аукатты и на улицах проводятся работы по обеспечению общественной безопасности.

Стало известно, что через контрольно-пропускные пункты Кордай, Карасу, Аукатты, Сортобе по направлению в Казахстан пересекли 4454 человек.

В результате чрезвычайной ситуации сгорели 36 жилых домов (в 39-ти разбиты окна), 11 коммерческих объектов (в одном разбиты окна) и 44 единицы автотранспорта. Специально созданной комиссией оценивается причиненный ущерб.

Кроме того, в селах Масанчи, Сортобе, Булар Батыр организована специальная рабочая группа по работе с пострадавшими от ЧС и мобильный ЦОН. За прошедшие сутки 22 гражданам выданы удостоверения личности, 17 гражданам свидетельства о рождении. Работа в данном направлении продолжается.

Для работы по очистке мусора и сгоревших автомашин задействовано 30 техники, 125 человек, работы полностью завершены.

Все социальные объекты (школы и детские сады), торговые точки и аптеки работают стабильно. В настоящее время ситуация стабильная.

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